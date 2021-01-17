По словам Тимощука, им, в частности, интересовались "Севилья" и "Арсенал". Кроме того, тренер "Зенита" отметил, что в бытность игроком мог перейти в "Манчестер Сити".
"Самые жирные предложения? Когда играл за "Баварию", было предложение от "Севильи". Манчини говорил, что хотел пригласить меня в "Манчестер Сити". Слышал о предложении "Арсенала", когда играл в "Шахтере". Был "Вольфсбург", где работал брат президента "Баварии", - заявил Тимощук.
Напомним, что Тимощук выступал за "Зенит" на двух отрезках карьеры - в 2007-2009 годах, а также в 2013-2015 годах.
Источник: Гол
Тимощук назвал европейские клубы, в которые мог перейти в бытность игроком
Бывший игрок, а ныне тренер "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал, в какие европейские клубы мог перейти во время карьеры футболиста.
Фото: "Зенит"
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