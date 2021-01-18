Медведев заявил, что "Зенит" поддерживает идею изменения формата турнира.
"Да, мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать", - сказал Медведев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что число участников российской Премьер-Лиги могут уменьшить. Указывалось, что изучаются два варианта, оба предусматривают проведение чемпионата с 12 командами.
Источник: Спорт-Экспресс
Медведев заявил, что "Зенит" поддерживает изменение формата РПЛ
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал потенциальное изменение формата проведения РПЛ.
Фото: "Зенит"
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