"Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ. Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ - "12+12". Это возможный, но далеко не единственный вариант", - заявил Прядкин.
Сегодня СМИ сообщили, что рассматривается возможность сокращения количества участников Российской Премьер-лиги с 16-ти до 12-ти команд.
Рабочими являются два варианта. В обоих предусмотрен регулярный чемпионат в два круга. Команды проведут 22 тура. Дальше будет деление. По первому варианту будет создано две группы по шесть команд, первая "шестерка" разыграет чемпионский титул, вторая - места в турнире на следующий сезон.
По второму - будет две сетки плей-офф. В первой будет восемь команд, где будет выявлен чемпион и распределены места в еврокубках. Команды с 9-го по 12-е место и четыре лучшие команды из низшего дивизиона определят участников на будущий сезон.
Источник: Р-Спорт
Прядкин - об изменении формата РПЛ: "12+12" - возможный, но далеко не единственный вариант
Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможность изменения формата проведения первенства.
Фото: Sport24
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