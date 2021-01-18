Созин: для РПЛ 16 команд - это много

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение, что в Российской Премьер-лиге должно играть меньше 16-ти команд.
Фото: Чемпионат
"На сегодняшний день у нас даже меньше, чем 12 команд. Пусть меня обвинят, что я не патриот, будут говорить про большую страну, но для Российской Премьер-Лиги 16 команд - это много. Назовите хотя бы одну команду, которая готова играть в РПЛ. По качеству состава и финансированию. Я таких команд не вижу. А четыре последних команды РПЛ уже оторвались от остальных. Средний уровень надо повышать, повышая качество команд. И если мы хотим это качество улучшить, то команд должно быть меньше", - заявил Созин.

Сейчас в Российской Премьер-лиге выступает 16 команд. По итогам сезона 1-я и 2-я команда попадут в Лигу чемпионов, 3-я и 4-я - в Лигу конференций. Две худшие команды вылетят в ФНЛ, 13-я и 14-я команда сыграют стыковые матчи с 3-м и 4-м местом Футбольной национальной лиги.

Лидером этого сезона является "Зенит". Петербуржцы набрали 41 очко в 19-ти матчах.

Ранее в СМИ появилась информация, что формат проведения РПЛ может быть изменен. Количество команд будет сокращено до 12-ти, а само первенство будет поделено на две части. Сначала регулярный сезон из 22-х туров, далее деление на группы по шесть команд, или плей-офф, с участием восьми команд в каждой сетке.

Источник: Чемпионат

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Теги: Созин
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