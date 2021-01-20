Подольски: я точно мог перейти в "Локомотив"

Чемпион мира в составе сборной Германии Лукаш Подольски, посетив тренировку "Динамо", рассказал о сорвавшемся переходе в "Локомотив".
Фото: "Getty Images"
"Мог ли я перейти в "Динамо"? Я точно мог перейти в "Локомотив". Переговоры действительно велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. Знаю, что для "Динамо" "Локомотив" - один из принципиальных соперников. Что касается вашего клуба, то я не уверен на сто процентов, но мне кажется, что что-то было. Возможно, агент говорил, что есть интерес. Но конкретное предложение - из российских клубов - было только от "Локомотива", - заявил Подольски.

Сейчас Лукаш Подольски выступает в составе турецкого клуба "Антальяспор". В 19-ти матчах этого сезона на его счету 3 забитых мяча и одна голевая передача. Всего за эту команду у него 30 матчей и 5 голов. В "Антальяспор" он пришел в январе прошлого года.

В своей карьере Подольски выступал за "Кельн", "Баварию", "Арсенал", "Галатасарай" и "Интер".

За сборную Германии он провел 130 матчей, забив 49 мячей. В 2014 году Подольски стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

Сегодня немецкий футболист посетил тренировку московского "Динамо" на сборе в Турции.

"Динамо" занимает 6-е место в таблице РПЛ, имея в активе 30 очков после 19-ти матчей.

Источник: официальный сайт ФК "Динамо"

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Теги: Подольски Локомотив Динамо
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