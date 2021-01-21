- Думаю, Кокорин будет плюсом для "Фиорентины", которая очень слабо выступает в этом сезоне. Но неизвестно, как он себя чувствует. Честно говоря, я многого ожидал от Кокорина в "Спартаке" после хорошего камбэка в "Сочи", однако московскому клубу в истории с Александром пользой будет разве что его продажа за 5 миллионов евро, - передает слова Браги "Евро-Футбол.Ру".
Ранее появилась информация, что "Спартак" и "Фиорентина" договорились о трансфере 29-летнего наппадающего красно-белых Александра Кокорина. Трансферная компенсация, по разным оценкам, составляет от 3,5 до 5 миллионов евро. "Спартак" подписал контракт с Кокориным в августе 2020 года, в составе красно-белых нападающий принял участие в 10 матчах, в которых забил 2 гола (оба с пенальти) и отдал 2 результативных передачи.
Итальянский журналист: многого ожидал от Кокорина в "Спартаке". Думаю, он будет плюсом для "Фиорентины"
Журналист Микаэль Брага, освещающий в Италии российский футбол, прокомментировал возможный переход форварда "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: ФК "Спартак"
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