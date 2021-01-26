По информации источника, 21-летний аргентинец в ближайшее время должен пройти медосмотр для "Беневенто". Клубы также близки к договоренности по аренде нападающего.
"Сейчас клубы согласовывают детали", - приводит слова источника "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Гайч принял участие в 13-и матчах, отметившись одной результативной передачей.
Источник: ЦСКА и "Беневенто" согласовывают детали аренды Гайча
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч близок к продолжению карьеры в чемпионате Италии.
Фото: ПФК ЦСКА
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