По информации источника, оба игрока, пропустившие первый сбор сине-бело-голубых из-за коронавируса, сдали отрицательные тесты.
Напомним, что второй сбор петербургской команды начнется 31 января и продлится до 12 февраля.
В нынешнем сезоне в составе "Зенита" Дзюба провел 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Лунев принял участие в трех играх и пропустил три мяча.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Дзюба и Лунев сдали отрицательные тесты на коронавирус и присоединятся к "Зениту" на втором сборе
Футболисты "Зенита" нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев отправятся с командой на второй зимний тренировочный сбор в Дубай.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!