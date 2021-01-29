Источник: Дзюба и Лунев сдали отрицательные тесты на коронавирус и присоединятся к "Зениту" на втором сборе

Футболисты "Зенита" нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев отправятся с командой на второй зимний тренировочный сбор в Дубай.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, оба игрока, пропустившие первый сбор сине-бело-голубых из-за коронавируса, сдали отрицательные тесты.

Напомним, что второй сбор петербургской команды начнется 31 января и продлится до 12 февраля.

В нынешнем сезоне в составе "Зенита" Дзюба провел 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Лунев принял участие в трех играх и пропустил три мяча.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Дзюба Зенит Лунев Коронавирус
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