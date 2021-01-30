Напомним, ранее СМИ сообщили, что в услугах Максименко заинтересован "Вест Хэм". Ковалевски отметил, что вратарю "Спартака" стоит попробовать свои силы в английской лиге. Он также заявил, что Максименко обладает нужными качествами, чтобы быть успешным в АПЛ. По словам Ковалевского, Александр способен проявить себя на европейском уровне.
"Если дойдет до конкретики, то Максименко стоит попробовать свои силы в АПЛ. У него есть все качества для английской лиги. И если Александр проявит себя, то он может спокойно играть в АПЛ. Александр — молодой вратарь, который может проявить себя на европейском уровне. Конечно, ему никто не гарантирует место в основе, но все в его руках. В последних играх Максименко обратил на себя внимание, не стоит удивляться интересу от "Вест Хэма", - сказал Ковалевски.
Напомним, что Ковалевски играл за "Спартак" с 2003 по 2008 год. Он провел за команду 124 официальных матча и пропустил 150 голов.
Источник: Спорт-Экспресс
Ковалевски: Максименко стоит попробовать свои силы в АПЛ
Экс-голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски заявил, что вратарю "красно-белых" Александру Максименко стоит попробовать свои силы в чемпионате Англии.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!