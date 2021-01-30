— Я удивился, что им заинтересован клуб не из низшей лиги Италии, а из Серии А. Но сейчас ведь футболиста продают агенты. Сделали, наверное, такую нарезку, что он лучше Пеле играет, — цитирует Пономарева Sport24.
"Беневенто" арендовал 21-летнего аргентинца на полгода с возможностью продления соглашения и выкупа контракта. Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года за 8,5 млн евро. За 18 матчей форвард забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Пономарев — об уходе Гайча: сейчас футболиста продают агенты. Сделали, наверное, нарезку, что он лучше Пеле играет
Ветеран ЦСКА Василий Пономарев высказался об аренде нападающего Адольфо Гайча в "Беневенто".
Фото: ПФК ЦСКА
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