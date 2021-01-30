— Промес, конечно, замечательный игрок. Пройдет какое-то время, и мы увидим, случится этот трансфер или нет. Мне говорили, что он был лучшим игроком "Спартака" по системе гол+пас, еще я видел его в Голландии. Это действительно хороший футболист, — цитирует Хендрикса "СЭ".
29-летний Промес выступал за "Спартак" с лета 2014 по лето 2018 года, проведя за московскую команду 135 матчей, забив 66 голов и отдав 33 голевые передачи.
25-летний Хендрикс — воспитанник ПСВ. Красно-белые выкупили его контракт за 500 тысяч евро в январе.
Полузащитник "Спартака" Хендрикс высказался о Промесе
Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс прокомментировал возможный переход вингера "Аякса" Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!