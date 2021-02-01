- Кто самый серьезный соперник в РПЛ? Во-первых, "Зенит". Сильная команда с мощными финансами и отличными игроками, они много лет на высоком уровне. Во-вторых, московские клубы. Но в РПЛ бывает сложно и против маленьких команд: они садятся в оборону, вяжут игру нападающих, играют персонально, матчи против них даже бывают сложнее, - приводит слова Берга "Чемпионат".
"Краснодар" находится на седьмой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. После осенней части чемпионата длительностью 19 туров у "быков" 30 очков, столько же у занимающего шестую позицию "Динамо". На этом отрезке "Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА, "Ростовом" и "Сочи" и уступил "Локомотиву", "Уралу", "Динамо", "Спартаку", "Ахмату", "Зениту" и "Химкам".
"Они садятся в оборону, вяжут игру нападающих". Берг рассказал, кого считает самым серьезным соперником в РПЛ
Форвард "Краснодара" Маркус Берг ответил на вопрос о том, кто для него самый серьезный соперник в РПЛ.
Фото: РПЛ
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