"Они садятся в оборону, вяжут игру нападающих". Берг рассказал, кого считает самым серьезным соперником в РПЛ

Форвард "Краснодара" Маркус Берг ответил на вопрос о том, кто для него самый серьезный соперник в РПЛ.

Фото: РПЛ