Килин: надежды на существование "Тамбова" очень мало

Полузащитник "Тамбова" Антон Килин рассказал о ситуации в команде.
Фото: ФК "Тамбов"
"Видимо, всё идёт к тому, что "Тамбов" снимется. Ни одного полноценного сбора команда не провела, народу нет. Осталось девять футболистов? Примерно всё так. Все ждут того, что скажут, ищут другие команды. Что касается меня, то всё в процессе. Надежды на существование команды очень мало. Если бы что-то было, давно бы объявили. А так все вопросы к руководству. У футболистов надежды уже никакой нет", - сказал Килин.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что в "Тамбове" осталось всего 9 футболистов. У команды огромная задолженность, клуб может начать процедуру банкротства. Из-за финансовых проблем тамбовская команда может сняться с текущего розыгрыша РПЛ.

В конце прошлого года группа игроков "Тамбова" бойкотировала несколько матчей команды из-за долгов по зарплате. Спортивный директор команды Павел Худяков заявил, что судьба команды решится 8 февраля.

"Тамбов" закончил первую часть чемпионата на 16-м месте, набрав в 19-ти матчах 13 очков.

Ближайший матч у команды должен пройти в рамках 1/8 финала Кубка России. В Москве тамбовчане должны сыграть против "Локомотива". Игра состоится 20-21 февраля.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Тамбов Килин
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