"Возможно, в "Спартаке" были в шоке и удивлены. Я тоже долго думал, остаться или уйти, копался в себе. Выслушал, что брат думает, отец. Но окончательное решение принимал я.
У меня были родители рядом, я мог продолжать получать практику в "Спартаке-2", тренироваться с основой и ждать своего шанса. Но я принял решение выйти из этой зоны комфорта, поменять местоположение и почувствовать тяжесть самостоятельной жизни. И не жалею о нём", - приводит слова Бакаева "Чемпионат".
Напомним, что Солтмурад - воспитанник красно-белых. За основную команду "Спартака" он дебютировал в сезоне-2019/20. В "Рубин" Бакаев перешел в январе 2020 года за 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний вингер провел 17 матчей, в которых забил 2 гол и сделал 3 результативные передачи. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 млн евро. Отметим, что за "Спартак" выступает брат Солтмурада Зелимхан Бакаев.
Солтмурад Бакаев - о переходе в "Рубин": возможно, в "Спартаке" были в шоке от моего решения
Полузащитник "Рубина" Солтмурад Бакаев высказался о решении покинуть московский "Спартака".
Фото: ФК "Рубин"
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