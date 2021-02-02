Червиченко: Мозес не рассматривает РПЛ как место, где надо выкладываться

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о судьбе защитника Виктора Мозеса в составе московской команды.
Фото: РПЛ
Червиченко заявил, что "Спартаку" не стоит выкупать Мозеса у "Челси", если лондонцы потребуют за игрока более трех миллионов евро. По словам бывшего владельца "Спартака", Мозес не показывает ничего экстраординарного, выступая за "красно-белых".

"Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если сумма за Мозеса выше трех миллионов, то это смех. Так как ничего экстраординарного Виктор не демонстрирует. В "Спартаке" достаточно своих талантов, которые при определенном уровне доверия сыграют не хуже.

Думаю, что Мозес не рассматривает РПЛ как место, где надо выкладываться. Ему вот-вот 30 лет, спокойно, не напрягаясь, доиграет в России, деньги ведь платят. Будет жить и радоваться", - заявил Червиченко.

Напомним, что Мозес выступает за "Спартак" на правах аренды до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РПЛ он принял участие в девяти матчах и забил один гол.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Мозес Червиченко Спартак
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