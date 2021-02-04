- Два дополнительных легионера Урунов и Роша, если будет подписан Квинси? Дальше у нас спортивный принцип - кто выиграет конкуренцию. Отталкиваемся от того, что решает тренер? Безусловно, тренер решает. Есть ли ясность по сбору в "Сочи"? У нас все готово, дальше решает тренер, - передает слова Мележикова журналист Сергей Егоров ("РБ-Спорт").
В настоящее время в расположении московского "Спартака" находится девять легионеров - Самюэль Жиго, Лукас Айртон, Алекс Крал, Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Эсекиель Понсе, Остон Урунов и Педро Роша. В случае подписания полузащитника "Аякса" Квинси Промеса их количество вырастет до 10. Согласно действующему лимиту на легионеров, их количество в заявке не может превышать 8.
Мележиков: судьбу легионеров "Спартака" решит спортивный принцип
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с превышением лимита на легионеров, которая складывается в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!