Мостовой: думаю, ситуация с трансфером Промеса в "Спартак" стала намного сложнее

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак".
Фото: Getty Images
Мостовой отметил, что трансферу Промеса может помешать ситуация в "Аяксе". Напомним, что ранее голкипер амстердамцев Андре Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

"Я пару дней назад думал, что Промес уже в "Спартаке", а вышло, что нет. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Думаю, что сейчас ситуация с трансфером стала намного сложнее. Нужен ли с учетом последних событий переход Промеса? Тоже большой вопрос", - сказал Мостовой.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов Промес принял участие в 19 матчах и забил шесть голов.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Спартак Аякс Промес Мостовой
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