- Как игралось с Ракицким? Идеально. Мне очень нравилось. Хотелось бы еще с ним поиграть. У Ярика лучшая левая нога в Европе среди центральных защитников. Его передачи - это что-то. В "Шахтере" Ракицкий был лидером. А в жизни - очень простой, открытый, позитивный парень, - передает слова Ордеца "Чемпионат".
28-летний центральный защитник московского "Динамо" Иван Ордец является воспитанником "Шахтера" и до перехода в состав бело-голубых в июле 2019 года выступал за донецкий клуб. Всего Ордец провел за "Шахтер" 99 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Центральный защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий выступал за "горняков" до января 2019 года и провел за них 325 матчей, в которых отличился 14 забитыми мячами и 30 голевыми передачами.
Ордец: у Ракицкого лучшая левая нога в Европе среди центральных защитников
Защитник "Динамо" Иван Ордец рассказал о совместной игре с защитником "Зенита" Ярославом Ракицким за донецкий "Шахтер".
Фото: ФК "Зенит"
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