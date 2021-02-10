— Молодёжь "Зенита" прогрессирует. Мы были на сборах сейчас, жили вместе с юношескими командами "Зенита", видели их товарищеские матчи. Они очень хорошо выглядят, хорошо играют, в том числе благодаря руководству Департамента развития молодёжного футбола, а его глава, как мы знаем, — это Андрей Сергеевич, — цитирует Кержакова "Чемпионат".
39-летний Аршавин — воспитанник "Зенита". За петербургскую команду он выступал с 1999 по 2009 год, а затем с 2012 по 2015 год, проведя в команде 374 матча, забив 78 голов и отдав 106 голевых передач. Сейчас Андрей занимается развитием молодежных команд "Зенита".
Кержаков в данный момент тренирует команду Футбольной национальной лиги "Томь".
Кержаков прокомментировал работу Аршавина в "Зените"
Главный тренер "Томи" Александр Кержаков прокомментировал работу Андрея Аршавина в структуре "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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