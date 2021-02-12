По словам Семенова, когда Кононов тренировал "Ахмат", команде не хватало эмоций.
"Эмоций от него действительно не хватало. "Ахмат" же всегда славился своими бойцовскими качествами, мы никому не уступали в характере. А вот при нем все как-то по инерции плыли, не хватало эмоций", - заявил защитник.
Напомним, что Кононов работал в должности главного тренера "Ахмата" в 2017 году.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Андрей Семенов провел девять матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Семенов: при Кононове "Ахмату" не хватало эмоций
Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов высказался о совместной работе с Олегом Кононовым в грозненском клубе.
Фото: "Ахмат"
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