Семенов: при Кононове "Ахмату" не хватало эмоций

Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов высказался о совместной работе с Олегом Кононовым в грозненском клубе.
Фото: "Ахмат"
По словам Семенова, когда Кононов тренировал "Ахмат", команде не хватало эмоций.

"Эмоций от него действительно не хватало. "Ахмат" же всегда славился своими бойцовскими качествами, мы никому не уступали в характере. А вот при нем все как-то по инерции плыли, не хватало эмоций", - заявил защитник.

Напомним, что Кононов работал в должности главного тренера "Ахмата" в 2017 году.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Андрей Семенов провел девять матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Спорт-Экспресс

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ахмат Семенов Кононов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Теперь Володьку Маркус устраивает". Сафонов — о критике Быстровым Берга
Гюндоган впервые в карьере стал игроком месяца в АПЛ
Нобоа рассказал, кто из бывших партнеров по команде являлся для него примером для подражания
Конкурент Кокорина по линии атаки в "Фиорентине" Влахович стал игроком месяца в команде
Нобоа: хочу ли я вернуться в "Зенит"? Почему нет, всегда есть возможность вернуться 1
Оздоев: Хуммельс - мой самый любимый футболист из последнего немецкого поколения
Сафонов: мечта поиграть за границей превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт в России 5
Чепчугов: в "Енисее" бывало такое, что я напивался и не приходил на тренировку
Сафонов рассказал о первом вызове в сборную и знакомстве с Черчесовым
"Наверное, я все же разбаловал Ксению деньгами". Чепчугов рассказал о сложных отношениях с бывшей женой 3
Семак высказался о переходе Васютина в "Юргорден"
Источник: "Тамбов" не заплатил за использование стадиона "Нижний Новгород", на клуб могут подать в суд 1
Семак рассказал о том, что расстроило его по итогам сборов "Зенита"
Черчесов: Миранчуку пора завершать адаптацию и начинать давать результат в "Аталанте" 2
Источник: "Тамбову" выделят 300 млн рублей финансовой помощи 11
Черчесов: если Головину куда-то двигаться, то в сторону одного из сильнейших клубов в топ-лиге 3
Семенов: при Кононове "Ахмату" не хватало эмоций 1
Акинфеев подарил бывшему массажисту ЦСКА Насибову миллион рублей перед операцией 2
"Зенит" разгромил сборную Узбекистана в контрольной игре 10
"Локомотив" поздравил Лоськова с днем рождения 1
Непомнящий — о возможном изменении формата ЛЧ: для нас это очередная проблема с календарем 2
"Ростов" объявил о выкупе Тугарева у "Локомотива" 6
"Фантастический человек, всегда с улыбкой на лице". Вернблум прокомментировал уход из жизни массажиста Насибова
Кокорин готовится к игре против "Сампдории" 4
Не стало массажиста ЦСКА Насибова 5
Игонин: сомневаюсь, что Промес и Рондон станут столь же значимыми игроками, какими были до отъезда из РПЛ 1
Кузяев отказался переходить в "Галатасарай" 2
Кудряшов летом 2019 года мог вернуться в "Спартак"
На матчи "Ростова" начнут пускать в два раза больше болельщиков
Чепчугов: пил в ЦСКА. Слуцкий прекрасно понимал, что мне это помогает 5
Все новости
-