Алексей ответил на вопрос о том, вернется ли Роман в сборную Финляндии.
"Такая возможность есть. Не вижу в этом ничего плохого. Все зависит от Романа и главного тренера — если они найдут правильное решение, он может вернуться", - заявил Алексей.
В текущем розыгрыше РПЛ Роман Еременко провел за "Ростов" 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Отметим, что в групповом раунде предстоящего чемпионата Европы сборная Финляндии сыграет против команд России, Дании и Бельгии.
Источник: Матч ТВ
Алексей Еременко: Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии
Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко высказался о своем брате, хавбеке "Ростова" Романе Еременко.
Фото: РИА Новости
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