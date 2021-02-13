Масалитин отметил, что сейчас сложно говорить о состоянии Рондона. По его словам, на данный момент невозможно предугадать, заиграет ли этот нападающий в ЦСКА.
"То, что Рондон демонстрировал определенный класс в "Рубине" и "Зените", это понятно. Да, он адаптирован к российскому первенству, однако он приходит из китайской лиги неизвестно в какой форме и в каких кондициях. Если Рондона берут, значит, на него рассчитывают, но на Гайча также рассчитывали. Сейчас Рондон – это кот в мешке. Заиграет он в ЦСКА или у него не получится – это пальцем в небо или гадание на кофейной гуще", - заявил Масалитин.
Отметим, что контракт Рондона с "Далянь Про" действует до декабря 2022 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Китая Саломон провел за команду 16 матчей и забил девять голов.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Масалитин - о возможном переходе Рондона в ЦСКА: сейчас этот игрок - кот в мешке
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе в московский клуб форварда Саломона Рондона, выступающего за китайский "Далянь Про".
Фото: Reuters
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!