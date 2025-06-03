18 команд в РПЛ? У нас есть действующие контракты с партнёрами, в которых чётко обозначено количество матчей. Я читал предложения про 15 команд. Сразу меньшее количество матчей. Пересмотр контрактов всех. Не ровный календарь, и какие-то команды получат преимущество", - приводит слова Алаева "Чемпионат".
Напомним, подмосковные "Химки", которые по итогам сезона-2024/25 по спортивному принципу сохранили прописку в Российской Премьер-Лиги, заняв 12-е место в итоговой турнирной таблице, не прошли процедуру лицензирования на следующий сезон, поэтому выбыла из команд-участниу РПЛ.
С большей долей вероятности, место химчан в элитном дивизионе чемпионата России займёт нижегородский "Пари НН", который в стыковых матчах проиграл футбольному клубу "Сочи".
В РПЛ объяснили, почему невозможно проведение чемпионата России с 15 клубами
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему в элитном дивизионе чемпионата России не собираются менять количеств команд-участниц.
Фото: РПЛ