Тихонов призвал перенести матч "Динамо" — "Спартак"

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов призвал перенести игру 1/8 финала Кубка России " Динамо " — " Спартак ".

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Не знаю куда, но переносить, конечно, нужно. Это будет не футбол в -15 или -20. Ну вот кому такой футбол нужен? Чтобы игроки поломались? — цитирует Тихонова "РБ-Спорт".



Напомним, в день матча, который состоится 20 февраля, ожидаются сильные морозы. Сообщалось, что игру могут перенести на другую дату. Подобную практику могут применить и к другим матчам Кубка России, которые состоятся с 20 по 22 февраля.