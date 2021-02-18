"После первой тренировки Дикань и Коля Заболотный ушли мыться и переодеваться, а Тихонов мне говорит: "Пойдем, по воротам тебе побьем". Я подумал: "Господи, да пожалуйста, старички мне тут забьют, что ли". Тихонов ставит пять мячей на линию штрафной под левую ногу, а Карпин – под правую. В результате они мне то ли 8, то ли 9 забили.
Валера смотрит на все это: "Че, бракованного привезли? Или не того?" Я про себя думаю в шоке: «###, что происходит, как все это залетает", - рассказал Ребров.
Напомним, что Ребров перешел из "Шинника" в "Спартак" в 2011 году.
Карпин, ныне являющийся наставником "Ростова", тренировал "Спартак" в 2009-2012 и в 2012-2014 годах.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды 35 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков.
Источник: Sports.ru
Ребров: после первой тренировки Карпин и Тихонов забили мне 8-9 голов. Валера сказал: "Че, бракованного привезли?"
Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал о том, как проводил первые тренировки в клубе при главном тренере Валерии Карпине после перехода из "Шинника".
Фото: "Спартак"
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