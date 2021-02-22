Абильдгор рассказал, какие качества Слуцкого ему нравятся

Хавбек "Рубина" Оливер Абильдгор поделился мнением о наставнике казанской команды Леониде Слуцком.
Фото: "Рубин"
Абильдгор отметил, что знал о Слуцком еще до того, как подписал контракт с "Рубином". Также футболист заявил, что ему нравится манера общения Слуцкого. Кроме того, Абильдгор выделил тщательность тренера в работе.

"Я еще до перехода в "Рубин" знал о Слуцком. Он добился больших успехов в ЦСКА и успел потренировать в Европе. Его стиль и то, как мы играем, максимально подходит мне. Я был такого мнения в момент подписания контракта, а сейчас в этом еще больше убедился.

В работе Слуцкого мне нравится, как он общается с людьми. Могу сказать, что он очень профессиональный тренер на поле, а за его пределами хороший парень. Немногие тренеры способны сочетать эти качества, что не может не нравиться. Тренерский взгляд у него очень детальный. Он подробно всё объясняет", - сказал Абильдгор.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Абильдгор провел за "Рубин" 18 матчей и сделал один голевой пас. Казанский коллектив занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 28 очков.

Источник: БИЗНЕС Online

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Теги: Слуцкий Рубин Абильдгор
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