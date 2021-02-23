Андреев заявил, что в Германии Тедеско интересуются "Шальке" и "Майнц". Вместе с тем "Майнц", вероятно, пригласит другого тренера. По словам Андреева, "Шальке" станет хорошим вариантом продолжения карьеры для Тедеско.
"Сейчас, насколько я понимаю, им интересуются "Майнц" и "Шальке". Но "Майнц" вроде бы выбрал другого тренера, а вот "Шальке" станет хорошим вариантом. Там сменилось руководство, большая текучка игроков, при этом 170 миллионов евро задолженности. Сезон провален не только с точки зрения результата, но и в организационном плане. "Шальке", скорее всего, вылетит. Тедеско может принять команду во второй лиге и стать героем, когда вернет клуб в элиту. Считаю, что это будет не так сложно сделать. Все же "Шальке" – это бренд, и этот шаг назад сейчас требуется. Не удивлюсь, если разговор с ним уже был проведен", - отметил Андреев.
Напомним, что Тедеско тренировал "Шальке" с 2017 по 2019 год. Ранее немецкий специалист заявил, что не будет пролонгировать контракт со "Спартаком", действующий до конца сезона.
Отметим, что "Шальке" занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав девять очков. "Спартак" пребывает на третьем месте в таблице РПЛ (35 баллов).
Источник: РБ Спорт
Спортивный директор академии "Унион Берлин": "Шальке" станет хорошим вариантом для Тедеско
Спортивный директор академии "Унион Берлин" Герман Андреев прокомментировал данные СМИ о том, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско может вернуться в "Шальке".
Фото: "Спартак"
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