"Все комментарии по судейским решениям после заседания ЭСК. Оно, вероятно, пройдет 27 февраля. Пока поступило письмо только от "Спартака" с просьбой рассмотреть работу Левникова", - приводит слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца "Спорт-экспресс".
Напомним, что Левников на 15-й минуте встречи назначил пенальти в пользу "Динамо" за игру рукой полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса. Решение арбитра вызвало споры среди болельщиков и экспертов.
РФС: поступило письмо от "Спартака" с просьбой рассмотреть работу Левникова
"Спартак" направил в РФС просьбу рассмотреть на заседании экспертно-судейской комиссии работу арбитра Кирилла Левникова в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2).
Фото: ATFO
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