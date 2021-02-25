Лебедев: поддержка болельщиков и долгожданный уход Кикнадзе помогут "Локомотиву" в матче с ЦСКА

Депутат Госдумы, болельщик "Локомотива" Игорь Лебедев высказался о предстоящем матче "железнодорожников" с ЦСКА в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Локомотив"
Лебедев отметил, что "Локомотиву" сыграет на руку отсутствие в составе ЦСКА основного вратаря Игоря Акинфеева. По его словам, также "железнодорожникам" поможет поддержка болельщиков на домашней арене. Лебедев заявил, что "Локомотиву" по силам обыграть ЦСКА.

"ЦСКА остался без своего основного голкипера. Игорю Акинфееву, конечно, желаю выздоровления, но его отсутствие будет на руку "Локомотиву". Плюс домашнее поле, поддержка болельщиков, долгожданный уход с поста президента Кикнадзе, что сняло определенную нервозность — я думаю, все это сыграет на руку, и "Локомотив" должен взять свои первые три очка в этой части и не останавливаться вплоть до окончания чемпионата", - сказал Лебедев.

Отметим, что матч "Локомотив" - ЦСКА пройдет в субботу, 27 февраля. Начало встречи - в 19.00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Локомотив Лебедев
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