Спортдир "Тамбова" Худяков прокомментировал обвинения в договорном матче с "Ротором"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков отреагировал на обвинения в договорном матче 20-го тура чемпионата России с "Ротором" (1:3).



Фото: "Спорт-экспресс"