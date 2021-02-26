"Все эти разговоры, конечно, чушь собачья. Главная проблема, что Денисов получил травму. Мы на него очень рассчитывали. Пропустили необязательные голы, вот и всё", - приводит слова Худякова "Чемпионат".
Напомним, что "Тамбов", испытывающий серьезные финансовые проблемы, после первого тайма обыгрывал "Ротор" со счетом 1:0. Во второй половине игры волгоградская команда забила 3 мяча и одержала победу над "волками".
"Тамбов" по итогам 20-и туров Российской Премьер-Лиги занимает последнее 16-е место, имея в своем активе 13 очков.
Спортдир "Тамбова" Худяков прокомментировал обвинения в договорном матче с "Ротором"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков отреагировал на обвинения в договорном матче 20-го тура чемпионата России с "Ротором" (1:3).
Фото: "Спорт-экспресс"
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