"Прием был теплее, чем на футболе? Да уж, на стадионе вряд ли услышишь скандирование "судья – молодец!" или "Карасев, Карасев". Впрочем, болельщики приходят поддерживать футболистов, а не судей.
На концерте же был очень теплый прием. Они любят heavy metal и Сatharsis, я тоже, так что мы одной волне", - приводит слова Карасева "Спорт-экспресс".
Напомним, что Карасев является арбитром категории ФИФА с 2010 года. 41-летний судья обслуживает матчи чемпионата России с 2008 года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Карасев отработал на 11-и матчах, в которых показал 63 желтые и 5 красных карточек и 6 раз назначил 11-метровый удар. Также Сергей в сезоне-2020/2021 обслуживал матч групповой стадии Лиги чемпионов "Аякс" - "Мидтьюлланд" (3:1) и 3 игры Лиги Европы.
Арбитр Карасев - о выступлении на рок-концерте: на стадионе вряд ли услышишь скандирование "судья – молодец"
Футбольный арбитр Сергей Карасев поделился впечатлениями от выступления на рок-концерте с группой Catharsis.
Фото: Getty Images
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