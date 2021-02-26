Арбитр Карасев - о выступлении на рок-концерте: на стадионе вряд ли услышишь скандирование "судья – молодец"

Футбольный арбитр Сергей Карасев поделился впечатлениями от выступления на рок-концерте с группой Catharsis.

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