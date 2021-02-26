Аленичев: Промес пришел в другой "Спартак". Ему будет непросто быстро сыграться с партнерами

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о возвращении в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.
Фото: РПЛ
"Все болельщики рады, что Промес вернулся. Он был топовым игроком для "Спартака", в том числе – в чемпионском сезоне. Своей игрой Промес доказал право считаться одним из лучших легионеров в истории не только "Спартака", а российского чемпионата в целом. Но большой вопрос: готов ли он показывать прежний уровень сейчас?

Также надо понимать, что Промес пришел в другую команду. Не в ту, из которой уезжал в Испанию. Промесу будет непросто быстро сыграться с партнерами", - цитирует Аленичева "Плеймейкер".

Напомним, что Промес защищал цвета "Спартака" в период с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых Квинси провел 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 33 результативные передачи. В сезоне-2016/2017 он выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Суперкубка страны.

25 февраля "Спартак" объявил о подписании контракта с Промесом. Трудовое соглашение рассчитано сроком на 3,5 года. Накануне Квинси провел первую тренировку после возвращения в московский клуб. За красно-белых 29-летний голландец будет выступать под 24-м номером.

Завтра, 28 февраля, "Спартак" дома сыграет с "Рубином" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток матча прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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Теги: Спартак Аленичев Промес
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