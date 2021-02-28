Газзаев отметил, что Рондон, видимо, еще не готов показывать свой лучший футбол, поскольку полностью не прошел сборы с ЦСКА. По его словам, нападающему нужно набирать форму.
"Пока целостного впечатления он на меня не произвел. Если это его оптимальная форма, то печально. Если он еще будет добирать, то когда сможет выйти на свой пик? Видимо, еще не готов, полностью не прошел сборы с ЦСКА. Видно, что он мастеровитый нападающий, с качествами. Но стоячий футбол остался в прошлом. Посмотрим, что будет в дальнейшем", - сказал Газзаев.
Напомним, что Рондон арендован ЦСКА у китайского "Далянь Про". Форвард присоединился к московской команде в зимнее трансферное окно.
Источник: Спорт-Экспресс
Газзаев - об игре Рондона против "Локо": печально, если это его оптимальная форма. Стоячий футбол остался в прошлом
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выступление форварда "армейцев" Саломона Рондона в матче 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2).
Фото: "Чемпионат"
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