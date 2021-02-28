Источник: "Сочи" намерен подписать Еременко

"Сочи" может подписать контракт с бывшим полузащитником "Ростова" Романом Еременко.

Фото: "Ростов"

По данным источника, "Сочи" намерен усилить среднюю линию. Еременко - один из приоритетных вариантов для клуба.



Недавно Еременко расторг контракт с "Ростовом" и находится в статусе свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.



Источник: РБ Спорт