По данным источника, "Сочи" намерен усилить среднюю линию. Еременко - один из приоритетных вариантов для клуба.
Недавно Еременко расторг контракт с "Ростовом" и находится в статусе свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Сочи" намерен подписать Еременко
"Сочи" может подписать контракт с бывшим полузащитником "Ростова" Романом Еременко.
Фото: "Ростов"
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