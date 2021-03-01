Новый лимит, роль Заремы в "Спартаке", обыски в "Барселоне". Главное за 1 марта

А как же трансфер Ларссона?
Жена Леонида Федуна (владельца "Спартака") Зарема Салихова еще осенью хвалилась, рассказывая о своем выдающемся трансферном чутье (где-то на уровне Жорже Мендеша). Мол, благодаря ей и ее спору с мужем, в "Спартаке" появился Джордан Ларссон. Ей о шведе рассказал Франко Камоцци, она - Федуну, тот - Цорну, ну и так далее. И вот теперь, когда дела "Спартака", мягко говоря, забуксовали, а вместе с командой растворился и сам Ларссон, вновь стало интересно - а что для спасения сезона делает Зарема?
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что официальный статус в клубе Зарема вряд ли получит, ей, вроде как, и не надо. Тем более, по мнению Фетисова, она спортивными делами не занимается. Ее интересует только финансовый аудит и проверка решений операционной эффективности. Под какую из этих 2 операций подходит трансфер Ларссона, не уточняется.
Хорошая инициатива
Может, и стоило так громко рухнуть в Европе, чтобы в РФС поняли - нашему футболу нужны перемены. Расширение или уменьшение чемпионата, возвращение к "весна/осень" - это все вторично. Начинать надо от печки - с лимита на легионеров. Из клубов собралась инициативная группа, которая начала прорабатывать идею о смене существующего правила. Сейчас действует схема 8+17, а клубы рассматривают возможность заявки 10-12 легионеров. И без ограничения на их количество на поле.
Начинали вообще с 6+5 - и это было отправной точкой российского футбола вниз по течению. Потом было небольшое смягчение до 7+4. Новый сезон начался с 8+17. Глядишь, все вернется, как и было, а там и победы в еврокубках подтянутся. Вот только российский паспорт перестанет давать большую зарплату...
Сослан Джанаев в "Зените"?
Не успел Михаил Кержаков толком разобраться, что он схватил в конце первого тайма матча с "Ростовом" (мяч или ногу Дугласа Сантоса), как в Питере зашептали о переезде в город нового голкипера. Ну как нового - для российского чемпионата хорошо известного, где только можно поигравшего.
Сослан Джанаев летом может перейти в "Зенит". Как раз тогда закончится контракт вратаря с "Сочи". Воспитанник ЦСКА с далеким спартаковским прошлым в "Зените" - ничего личного, просто современные реалии.
Полиция, аресты, обыски
Бывший президент арестован. Нет, это не про Николя Саркози. Это про Хосепа Марию Бартомеу (бывшего президента "Барселоны"). Его, экс-генерального директора клуба и начальника юридического отдела задержала каталонская полиция. Все из-за дела годичной давности. Тогда журналисты раскопали информацию о том, что руководство "Барсы" заказывало травлю игроков в соцсетях.
Именно поэтому с обысками пришли и в главный офис клуба. "Барселона" поступила максимально законопослушно, выпустив официальное заявление, что готова сотрудничать с правоохранительными органами, как те пожелают. Травля, которую заказывал Бартомеу, может и действовала, но безвозмездный хейт со стороны болельщиков "Барсы" сработал еще лучше. Они уже могут праздновать.
Наследие ЧМ
А помните легендарный самарский стадион "Металлург", на котором феерили Андрей Тихонов, Соуза, Огнен Короман и Андрей Каряка? Не помните? Тогда у вас есть возможность освежить память. Ведь на ближайший свой домашний матч местные "Крылья Советов" переедут на старую добрую арену. Дело в том, что на новом стадионе, построенном к чемпионату мира, возникли проблемы.
На "Самара-арене" случился разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. Подрядчик говорит, что дефект никакой опасности не представляет. Но, как это обычно бывает, решили перестраховаться и матч перенесли. "Самара-арена" была открыта весной 2018 года. Правильно говорят: "Лучший строительный объект - тот, который постоянно нуждается в модернизации".
Неудачи "Краснодара"
Эпидемия травм среди крайних защитников началась в "Краснодаре". Вслед за Кристианом Рамиресом, Сергеем Петровым в матче против "Ростова" последовательно сломались Евгений Чернов и Амбруаз Ойонго. Медицинское обследование выявило у арендованного из "Монпелье" камерунца разрыв "крестов". Тяжелейшая травма в дебютной встрече за новую команду - хуже придумать невозможно. С учетом дисквалификации Игоря Смольникова "Краснодар" на ближайший матч остается вообще без крайних защитников. А "быкам" ехать в Москву в гости к "Спартаку"...
Фото: РИА Новости, официальный сайт "Сочи"