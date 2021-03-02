Рыжиков: за ситуацию с "Тамбовом" никто не будет наказан

Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков заявил, что, по его мнению, за ситуацию с финансовым положением клуба никто не будет наказан.

Фото: "Тамбов"