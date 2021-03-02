"Думаю, никто не понесет наказание. Они уже все сделали, что было надо РФС. Команда играет, выходит на каждый тур, старается. Целостность соревнования сохранена. В РФС молодцы. Однако никто не ищет причину, почему до этого дошло", - сказал Рыжиков.
Отметим, что из-за серьезных финансовых проблем "Тамбов" лишился ряда футболистов. Кроме того, был риск снятия команды с РПЛ. Перед началом весенней части сезона "Тамбов" получил необходимые средства, чтобы продолжить выступления в чемпионате. Также клуб заявил многих новых игроков.
На данный момент "Тамбов" пребывает на последнем месте в таблице РПЛ, набрав 13 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Рыжиков: за ситуацию с "Тамбовом" никто не будет наказан
Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков заявил, что, по его мнению, за ситуацию с финансовым положением клуба никто не будет наказан.
Фото: "Тамбов"
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