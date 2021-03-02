Боня отметила, что болельщикам "Спартака" не стоит беспокоиться. По ее словам, Салихова - сильная личность, как и Федун. Они делают все возможное для побед "Спартака", заявила Боня.
"Я бы хотела сказать всем болельщикам "Спартака", чтобы они на этот счет вообще не переживали. Зарема — мощная личность, и ее муж тоже. Они делают все сообща, чтобы клуб только выигрывал.
Опять вот эти ограничения. Может, у нас женщина будет президентом, не Собчак, конечно. Но вдруг. Нам нужно развиваться", - сказала Боня.
Источник: Спорт-Экспресс
Боня: Зарема - мощная личность. Болельщикам "Спартака" не стоит переживать по поводу ее роли в клубе
Телеведущая Виктория Боня рассказала о том, как она относится к влиянию спутницы владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой на принятие решений в клубе.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!