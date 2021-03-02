Монтажер РФС объяснил причину применения фотошопа в эпизоде с игрой рукой Мозеса

Монтажер РФС, который был ответственен за изменение снимка для разбора момента с пенальти в ворота "Спартака" в кубковом матче с "Динамо" (0:2), объяснил причину использования фотошопа.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
"На видео с матча этот момент действительно показан не чётко. А вот на фото "СЭ" – идеально. Именно поэтому монтажер РФС в одном из повторов наложил кадр "СЭ" для более четкой картинки. Но здесь важна деталь: из фото "СЭ" в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь и мяч)", - сказал монтажер РФС.

Он также указал на то, что это никак не повлияло на решение ЭСК РФС, так как у них есть собственные материалы для изучения спорных моментов. То, что было опубликовано, монтировалось после заседания ЭСК. И сделано для того, чтобы достовернее объяснить решение комиссии.

РФС проводит проверку в отношении ответственного за данный фотошоп. Ранее сообщалось, что организация уволит сотрудника, который переместил мяч на фото игры рукой Виктора Мозеса.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота "красно-белых" за игру рукой полузащитником "Спартака" Виктором Мозесом. Эпизод вызвал споры. Позже ЭСК РФС одобрила решение судьи. Были представлены материалы для обоснования решения. Болельщики "Спартака" усмотрели, что мяч на изображении был перенесен, для того, чтобы игра рукой не вызывала вопросов.

Источник: Eurosport

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Теги: РФС Мозес Спартак Динамо
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