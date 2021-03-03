Бохинен рассказал, кого считает главным игроком в составе ЦСКА

Новичок ЦСКА полузащитник Эмиль Бохинен поделился мыслями о том, кого он может назвать "генералом" в составе "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
- Кого в составе "армейцев" могу назвать "генералом"? Конечно, Игоря Акинфеева - он главный. Но в ЦСКА в принципе отличный подбор игроков, я рад возможности пообщаться с ними. Первым я познакомился с Сигурдссоном, а с Эджуке я уже немного был знаком, мы вместе выступали в чемпионате Норвегии, - передает слова Бохинена Sport24.

34-летний голкипер Игорь Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА, за первую команду красно-синих выступает с 2003 года. За 18 с лишним лет Акинфеев сыграл в составе "армейцев" 663 матча, в которых пропустил 582 гола, 284 игры завершил без пропущенных мячей. В текущем сезоне на счету экс-вратаря сборной России 26 матчей во всех турнирах с 25 пропущенными голами, 9 из них Акинфеев завершил "всухую".

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Теги: ЦСКА Акинфеев Бохинен
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