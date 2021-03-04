"Краснодар" шикарен — выплатил зарплату до конца сезона". Агент Ойонго заявил о возвращении игрока в "Монпелье"

Адриен Дюран, агент защитника Амбруаза Ойонго, сообщил, что игрок вернется из "Краснодара" в "Монпелье".

Фото: ФК "Краснодар"