"Краснодар" шикарен — выплатил зарплату до конца сезона". Агент Ойонго заявил о возвращении игрока в "Монпелье"

Адриен Дюран, агент защитника Амбруаза Ойонго, сообщил, что игрок вернется из "Краснодара" в "Монпелье".
Фото: ФК "Краснодар"
"Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в "Монпелье". Благодарны "Краснодару", они шикарны — выплатили зарплату до конца сезона", - приводит слова агента "Спорт-экспресс".

Напомним, что новичок "Краснодара" получил травму в игре 20-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала" (2:2). Этот матч стал для 29-летнего камерунца, арендованного у "Монпелье" до конца нынешнего сезона, дебютным в составе "быков". Ойонго появился на поле на 33-й минуте, заменив травмированного Евгения Чернова. На второй тайм игрок не вышел. Обследование выявило у Ойонго разрыв крестообразной связки колена.

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Теги: Ойонго Краснодар Монпелье Лига 1
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