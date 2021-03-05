Агент: мы с Рами очень любим Россию, готовы рассмотреть предложения

Агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы защитника "Боавишты" Адиля Рами, рассказал, что его клиент готов вернуться в РПЛ в дальнейшем.

Фото: Reuters