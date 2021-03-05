Руиз отметил, что Рами хорошо чувствует себя в "Боавиште". Вместе с тем игрок готов вернуться в РПЛ, если ему поступит хорошее предложение.
"Адиль замечательно чувствует себя в "Боавиште". Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть", - сказал агент.
Напомним, что в феврале минувшего года Рами заключил соглашение с "Сочи", но так и не провел за команду ни одного матча. В мае сочинцы аннулировали контракт с игроком.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент: мы с Рами очень любим Россию, готовы рассмотреть предложения
Агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы защитника "Боавишты" Адиля Рами, рассказал, что его клиент готов вернуться в РПЛ в дальнейшем.
Фото: Reuters
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