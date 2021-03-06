Напомним, что 31-летний венесуэлец во встрече с грозненской командой забил дебютный гол за "армейцев", а также стал автором результативной передачи на Николу Влашича.
"Было ли для меня важным забить гол? Да, для каждого нападающего это важно. Разговаривал ли с Влашичем перед пенальти? Нет.
По поводу своего будущего я не знаю. Я пришел сюда в аренду. Хочу ли остаться в Европе? Пока не знаю. Я сыграл только три игры здесь. Я буду делать все возможное для команды", - приводит слова Рондона Sport24.
"Буду делать все возможное для ЦСКА". Рондон - после дебютного гола за "армейцев"
Форвард ЦСКА Саломон Рондон поделился эмоциями после победы в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
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