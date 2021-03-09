Экс-селекционер "Краснодара": Шапи никогда не станет лидером команды

Бывший селекционер "Краснодара" Николай Горохов высказал мнение о нападающем "быков" Магомеде-Шапи Сулейманове.
Фото: Александр Федоренко/РИА Новости
"Лидером "Краснодара" Шапи никогда не станет, это уже очевидно. Если останется в команде, то будет игроком обоймы. Уровень мастерства не позволяет сделать большего. Он хороший игрок, с узнаваемым стилем, сейчас неплохо действует, у него 3 гола в последних 5 матчах чемпионата. Ему надо дальше пахать, работать, держать себя в тонусе, но ждать от него сумасшедших действий и выхода на топ-уровень вряд ли можно", - сказал Горохов

Магомед-Шапи Сулейманов в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах за "Краснодар", в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевых передачи. Также в текущем сезоне он провел 2 мачта за "Краснодар-2" в ФНЛ. Всего за главную команду "быков" он провел 107 матчей, в которых забил 23 мяча.

"Краснодар" уступил "Спартаку" со счетом 1:6 в 21-м туре РПЛ. Всего в 2021 году команда Мусаева провела 5 матчей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, четыре раза проиграла и один раз сыграла вничью с "Уралом" (2:2).

В турнирной таблице российского чемпионата "Краснодар" идет на 9-м месте, набрав в 21-м матче 31 очко.

Источник: "Матч ТВ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Сулейманов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В "Спартаке" отреагировали на выписку Романцева из больницы
В "Тамбове" рассказали, что Рыжиков покинул клуб окончательно
Агент Рыжикова: Сергей приостановил работу в "Тамбове", пока клуб не выполнит свои обязательства 1
Молодежный "Спартак" разгромил сверстников из "Ахмата"
Боярский: я не могу сказать, что Семак справляется. Все претензии сейчас к нему 5
Предполагаемая любовница Мамаева показала фото положительного теста на беременность 3
Романцев: после поражения "Спартака" я загремел в больницу с инфарктом, а после такой эффектной победы меня выпустили 1
"Брайтон" запретил болельщику два года приходить на стадион из-за неуместного комментария
Полузащитника "Крыльев Советов" вызвали в сборную Ирака
В ЦСКА отреагировали на возвращение Акинфеева 2
Матч "Тамбов" — "Краснодар" пройдет без болельщиков
"Уфа" продолжит бесплатно пускать болельщиков на домашние матчи
Романцева выписали из больницы 7
Горохов: пока не вижу готовой кандидатуры на место Мусаева в "Краснодаре" 1
"Спартак" обратится в ЭСК с просьбой отменить желтую карточку Жиго 6
Источник: три команды РПЛ интересуются защитником сборной Исландии Херманнссоном
"Снова в родных стенах". Акинфеев вернулся в расположение ЦСКА после болезни 1
Экс-селекционер "Краснодара": Шапи никогда не станет лидером команды 1
Агент Набабкина: еще не знаю, сможет ли Кирилл сыграть до конца сезона 2
Гендиректор "Рубина": в этом году мы немножко потрепали лидеров РПЛ 3
"Алана Николаевна снова в строю!" Супруга Мамаева восстановилась после отравления 3
Источник: защитник "Штутгарта" Антон отказался переходить в "Зенит" 5
Сайманов: уверен - Слуцкий не уйдет из "Рубина". Только в "Реал", если они его пригласят 3
Лев - об уходе из сборной Германии: сделаю все возможное, чтобы добиться успеха на Евро
Николаев: Карасев правильно назначил пенальти в ворота "Зенита" 4
Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" 1
Официально: Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020
"Динамо" потеряло всего 5 очков на своем поле в текущем сезоне РПЛ
Боярский: у меня появились сомнения в том, что "Зенит" станет чемпионом 7
"Павел, друг мой, я не собирался тебя ударять!" Хавбек "Уфы" Бизоза извинился за удаление в матче с "Уралом" 1
Все новости
-