"Лидером "Краснодара" Шапи никогда не станет, это уже очевидно. Если останется в команде, то будет игроком обоймы. Уровень мастерства не позволяет сделать большего. Он хороший игрок, с узнаваемым стилем, сейчас неплохо действует, у него 3 гола в последних 5 матчах чемпионата. Ему надо дальше пахать, работать, держать себя в тонусе, но ждать от него сумасшедших действий и выхода на топ-уровень вряд ли можно", - сказал Горохов
Магомед-Шапи Сулейманов в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах за "Краснодар", в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевых передачи. Также в текущем сезоне он провел 2 мачта за "Краснодар-2" в ФНЛ. Всего за главную команду "быков" он провел 107 матчей, в которых забил 23 мяча.
"Краснодар" уступил "Спартаку" со счетом 1:6 в 21-м туре РПЛ. Всего в 2021 году команда Мусаева провела 5 матчей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, четыре раза проиграла и один раз сыграла вничью с "Уралом" (2:2).
В турнирной таблице российского чемпионата "Краснодар" идет на 9-м месте, набрав в 21-м матче 31 очко.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-селекционер "Краснодара": Шапи никогда не станет лидером команды
Бывший селекционер "Краснодара" Николай Горохов высказал мнение о нападающем "быков" Магомеде-Шапи Сулейманове.
Фото: Александр Федоренко/РИА Новости
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