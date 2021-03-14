— Мы верим только официальной информации и готовимся к матчу. Мы хотим сыграть с "Ростовом" и ждем игру в среду, — цитирует Рекечинского Sport24.
Напомним, ранее экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что "Ростов" может бойкотировать игру с "Ротором" из-за судейских ошибок не в пользу донского клуба.
Матч 22-го тура РПЛ "Ротор" — "Ростов" состоится 17 марта.
В "Роторе" не обращают внимание на слухи вокруг "Ростова"
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о возможном бойкоте "Ростовом" их встречи в 22-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ
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