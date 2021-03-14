В "Роторе" не обращают внимание на слухи вокруг "Ростова"

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о возможном бойкоте "Ростовом" их встречи в 22-м туре РПЛ.

Фото: РПЛ