Адвокат пострадавшего родственника Промеса: кто пошел в полицию? Это секрет, так работает наша система

Юрист пострадавшего родственника Промеса Иегуди Мошкович ответил на вопрос о том, как полиции стало известно об инциденте.

Фото: Getty Images