- Мой клиент очень гордится успехами Промеса, как и остальные родственники. Несмотря на то, что Квинси его ударил, он не хотел рушить ему карьеру. Сперва я, как адвокат, связался с адвокатом Промеса, предложил ему урегулировать конфликт. Они отказались. Почему – мы не знаем. Потом в полицию поступило обращение от одного из свидетелей, и тогда уже началось расследование. Мой клиент только тогда начал разговаривать с полицейскими, но сам он никогда не обращался в правоохранительные органы. Кто пошел в полицию? На данный момент имя этого человека держится в секрете. Так работает наша система, - цитирует Мошковича "Чемпионат".
Напомним, что в декабре 2020 года полиция Нидерландов начала расследование по делу о вооруженном нападении с применением холодного оружия, главным подозреваемым в котором стал полузащитник "Спартака" (в то время - "Аякса") Квинси Промес. Инцидент произошел в конце июля на семейной вечеринке, по данным СМИ, двоюродный брат футболиста в результате ссоры получил от него удар ножом в область колена. Следствие по делу еще продолжается; в случае осуждения Промеса он не сможет выполнять свои обязанности по контракту в футбольном клубе за пределами Нидерландов.
Адвокат пострадавшего родственника Промеса: кто пошел в полицию? Это секрет, так работает наша система
Юрист пострадавшего родственника Промеса Иегуди Мошкович ответил на вопрос о том, как полиции стало известно об инциденте.
Фото: Getty Images
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