Валуев - о матче ЦСКА - "Зенит": будет яркая бойня!

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от игры 23-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит".
Фото: "Getty Images"
"Завтра будет яркая бойня! За "Зенит" я болею всей душой - хоть ночью мне позвоните, я скажу то же самое. Так что в победу над армейцами верю, мы на то и есть болельщики - чтобы до конца, даже в не самой выигрышной ситуации, верить в победу.

Завтра я буду надеяться на красивую игру с позитивным для петербуржцев результатом. Верю в чемпионство моей любимой команды!", - сказал Валуев.

Матч 23-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом" пройдет 17 марта в Москве и начнется в 19:00 мск. Игра первого круга между этими командами, которая прошла на стадионе "Газпром Арена" 19 августа 2020 года, завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 2:1.

"Зенит" идет на первой строчке в таблице РПЛ. Команда Семака в 22-х матчах набрала 45 очков. ЦСКА располагается на 3-м месте, имея в активе 40 очков.

Главным арбитром этой встречи будет арбитр из Калуги Евгений Кукуляк. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль). На системе ВАР будет Игорь Панин из Дмитрова, его ассистентом станет Антон Аверьянов (Москва).

Источник: Sport24

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Теги: Валуев Зенит ЦСКА
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