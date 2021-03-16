Семак заявил, что один из его любимых фильмов - "Жизнь прекрасна". Также он рассказал, о каких ценностях повествует эта лента.
Семак: "Один из — "Жизнь прекрасна". О силе духа, характера, чувстве юмора. О том, что ни при каких жизненных ситуациях нельзя терять самообладание".
Тимощук: "Храброе сердце".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Зенит" под руководством Семака набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Спартак" на четыре пункта.
Источник: Sport24
Семак и Тимощук назвали свои любимые фильмы
Наставник "Зенита" Сергей Семак и его помощник Анатолий Тимощук назвали свои любимые фильмы.
Фото: "Зенит"
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