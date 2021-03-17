"Победа над "Ахматом" (4:0) помогла снять психологический груз? Можно и так сказать. Одержали значимую победу. Но впереди ЦСКА. Важнейшая игра на этом отрезке.
Матч с ЦСКА - важнейший матч весны? Пока это центральный матч тура. Если говорить про чемпионат, то от этой встречи многое, конечно, зависит, но не все", - сказал Сутормин.
Матч 23-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" пройдет сегодня, 17 марта, в Москве. Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск. "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав в 22-х играх 45 очков. "Армейцы" располагаются на 3-й строчке, имея в активе 40 очков. Игра первого круга между этими командами закончилась победой "Зенита" со счетом 2:1.
Алексей Сутормин в текущем сезоне провел 25 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Всего за петербургский клуб он провел 56 матчей, забил 7 мячей и сделал 8 голевых передач.
Источник: "Матч ТВ"
Сутормин: от матча ЦСКА - "Зенит" зависит многое, но не все
Фото: ФК "Зенит"
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