"Я против любого принуждения болельщиков с Fan ID. Но тут добровольно, поэтому я не против и только за. Не вижу никаких проблем с посещением, если это все будет на добровольной основе.
Проблемы могут возникнуть у болельщиков, которые приезжают на выезд, но с другой стороны, там же с телефонов можно это сделать", - сказал Иванов.
Напомним, ранее пресс-служба Российской Премьер-лиги объявила о запуске в тестовом режиме системы добровольной идентификации болельщиков. Она начнет работать с 24-го тура и будет действовать в таком режиме до конца текущего сезона.
Идентификация представляет из себя процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, который будет осуществлен посредством сервиса Премьер Pass. Система будет предоставлять специальные предложения от клубов.
Ранее на эту тему дал комментарий владелец московского "Спартака" Леонид Федун.
"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 22-х матчах 26 очков. Ближайший матч у команды пройдет 18 марта - в Москве екатеринбургский клуб сыграет против "Спартака". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Президент "Урала" Иванов - о Fan ID: я против любого принуждения, но здесь добровольно, поэтому я только за
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на решение РПЛ внедрить систему добровольной идентификации болельщиков на стадионах.
Фото: ФК "Урал"
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