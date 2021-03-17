Президент "Урала" Иванов - о Fan ID: я против любого принуждения, но здесь добровольно, поэтому я только за

Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на решение РПЛ внедрить систему добровольной идентификации болельщиков на стадионах.
Фото: ФК "Урал"
"Я против любого принуждения болельщиков с Fan ID. Но тут добровольно, поэтому я не против и только за. Не вижу никаких проблем с посещением, если это все будет на добровольной основе.

Проблемы могут возникнуть у болельщиков, которые приезжают на выезд, но с другой стороны, там же с телефонов можно это сделать", - сказал Иванов.

Напомним, ранее пресс-служба Российской Премьер-лиги объявила о запуске в тестовом режиме системы добровольной идентификации болельщиков. Она начнет работать с 24-го тура и будет действовать в таком режиме до конца текущего сезона.

Идентификация представляет из себя процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, который будет осуществлен посредством сервиса Премьер Pass. Система будет предоставлять специальные предложения от клубов.

Ранее на эту тему дал комментарий владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 22-х матчах 26 очков. Ближайший матч у команды пройдет 18 марта - в Москве екатеринбургский клуб сыграет против "Спартака". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Урал Иванов Г
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