"Любовница" Мамаева: когда мы впервые увиделись с Павлом, я не знала про его жену. Это была любовь!

Испанская модель Ирен Гарсия Морено, позиционирующая себя в качестве любовницы полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказала о своих отношениях с футболистом.

Фото: ФК "Ростов"