"Любовница" Мамаева: когда мы впервые увиделись с Павлом, я не знала про его жену. Это была любовь!

Испанская модель Ирен Гарсия Морено, позиционирующая себя в качестве любовницы полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказала о своих отношениях с футболистом.
Фото: ФК "Ростов"
- У нас были отношения - мы с Пашей не просто спали. Это была любовь! Я любила Пашу, а он любил меня! Вся моя семья знала про Пашу. Но границы были закрыты, и мы не могли с ним видеться. Мы говорили о том, как любим друг друга. Никто не знал об этой истории. Конечно, когда мы впервые увиделись, я не знала про его жену. Но спустя время он рассказал про нее, про его заключение в тюрьме. Я знаю все про его жизнь. Я дала ему шанс, - передает слова Морено "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что полузащитник "Ростова" Павел Мамаев и его супруга Алана Мамаева разводятся. В качестве причины развода называется измена Павла во время межсезонных сборов в испанской Марбелье. В качестве любовницы Мамаева позиционирует себя в социальных сетях испанская модель Ирен Гарсия Морено. Ранее стало известно, что Алана Мамаева пыталась покончить с собой и была госпитализирована. Морено заявила своим подписчикам в инстаграме, что собирается приехать в Россию.

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Теги: Мамаев
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